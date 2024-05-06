logo

BTC/USD

63646.14

ETH/USD

3071.25

LTC/USD

80.28

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский день угроз: Кремль пугает США размещением РСМД
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский день угроз: Кремль пугает США размещением РСМД

Россияне заявляют, что будут реагировать зеркально

6 мая 2024, 20:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

После того как РФ анонсировала ядерные учения, которые традиционно должны были напугать Запад. Кремль также изложил список претензий к странам, которые поддерживают Украину. Россияне, кроме истребителей F-16, также пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности). Об этом говорится в заявлении МИД РФ

Российский день угроз: Кремль пугает США размещением РСМД

МИД РФ сделал новое заявление (фото из открытых источников)

Этот документ, очевидно, можно считать открытой ядерной угрозой для Запада. Также в тексте Министерства иностранных дел РФ говорится о ракетах ATACMS, новые модификации которых Украина получила недавно.

"Кроме британских и французских дальнобойных ракетных систем, которые уже давно "засветились" в Украине, на этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и способны поражать цели в глубине российской территории", — говорится в тексте. .

Главное дипломатическое ведомство Кремля обвинило США в стремлении "нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране". Якобы США открыто и явно "встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД)", ранее запрещенных по Договору о РСМД.

Так что у Путина заявляют, что будут реагировать зеркально.

Что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем по своему усмотрению", — угрожают оккупанты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую команду отдал Путин Шойгу



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Гарик

6 мая 2024, 20:04

пугают?ПОСЫЛАЙ..пакости путиносранцы делают молча..без предупреждения.


Новости

Все новости