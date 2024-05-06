Российский день угроз: Кремль пугает США размещением РСМД

После того как РФ анонсировала ядерные учения, которые традиционно должны были напугать Запад. Кремль также изложил список претензий к странам, которые поддерживают Украину. Россияне, кроме истребителей F-16, также пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности). Об этом говорится в заявлении МИД РФ

МИД РФ сделал новое заявление (фото из открытых источников)

Этот документ, очевидно, можно считать открытой ядерной угрозой для Запада. Также в тексте Министерства иностранных дел РФ говорится о ракетах ATACMS, новые модификации которых Украина получила недавно.

"Кроме британских и французских дальнобойных ракетных систем, которые уже давно "засветились" в Украине, на этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и способны поражать цели в глубине российской территории", — говорится в тексте. .

Главное дипломатическое ведомство Кремля обвинило США в стремлении "нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране". Якобы США открыто и явно "встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД)", ранее запрещенных по Договору о РСМД.

Так что у Путина заявляют, что будут реагировать зеркально.

Что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем по своему усмотрению", — угрожают оккупанты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую команду отдал Путин Шойгу