Российский генерал мертв. Очередная таинственная смерть в РФ

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Slava Kot
Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова обнаружено в подмосковном поселке Голиково. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский генерал Владимир Макаров. Фото из открытых источников
Информацию о смерти Макарова сообщило пропутинское государственное информационное агентство ТАСС.
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Также известно, что тело генерала нашла его жена, которая и вызвала скорую, однако 72-летнего мужчину спасти не удалось. Генерал-майора Макарова в январе уволили с должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.
Это очередная подозрительная смерть в России. Ранее от "случайного" самоубийства скончались заместитель директора "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков, генерал советской и российской внешней разведки Лев Сотков, председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равил Маганов, выпрыгнувший из окна больницы. Также фиксировали и другие таинственные смерти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили российскую боевую машину для поддержки танков с громким названием "Терминатор"
Также "Комментарии" писали о чем ошиблась Россия, когда вторглась в Украину. Аналитик называет основой причиной ошибочных предположений Путина и высокой секретности, ведь российские генералы не были проинформированы о планах атаковать Украину.
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