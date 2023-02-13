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Российский генерал мертв. Очередная таинственная смерть в РФ

В России продолжают умирать от "случайного" самоубийства разные чиновники, политики и военные.

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова обнаружено в подмосковном поселке Голиково. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский генерал мертв. Очередная таинственная смерть в РФ

Российский генерал Владимир Макаров. Фото из открытых источников

Информацию о смерти Макарова сообщило пропутинское государственное информационное агентство ТАСС.


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"В подмосковном селе Голиково обнаружено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника ГУ МВД генерала Макарова. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Также известно, что тело генерала нашла его жена, которая и вызвала скорую, однако 72-летнего мужчину спасти не удалось. Генерал-майора Макарова в январе уволили с должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.

Это очередная подозрительная смерть в России. Ранее от "случайного" самоубийства скончались заместитель директора "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков, генерал советской и российской внешней разведки Лев Сотков, председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равил Маганов, выпрыгнувший из окна больницы. Также фиксировали и другие таинственные смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили российскую боевую машину для поддержки танков с громким названием "Терминатор"

Также "Комментарии" писали о чем ошиблась Россия, когда вторглась в Украину. Аналитик называет основой причиной ошибочных предположений Путина и высокой секретности, ведь российские генералы не были проинформированы о планах атаковать Украину.



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