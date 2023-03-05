Известный российский психиатр Павел Бесчастнов посоветовал своему московскому пациенту, что имел суицидальные мысли, пойти на российскую войну в Украине и "умереть с пользой, приблизив победу". Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Психиатр Павел Бесчастнов (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что москвич обратился к психиатру с 15-летним опытом работы Павлу Бесчастнову. Он пожаловался, что из-за "бессмысленных смертей" в мире у него развилась депрессия и суицидальные мысли.

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В то же время психиатр посоветовал ему "не становиться бессмысленным трупом", а умереть "с пользой" на войне против Украины, приблизив "победу" российских оккупантов.





Возмущенный пациент опубликовал свою переписку с психиатром в Сети. Но Бесчастнов начал оправдываться и заявил, что посоветовал мужчине просто "начать больше зарабатывать".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский казачий отряд отказался штурмовать Угледар . Из-за больших потерь среди личного состава в боях под Угледаром отказался выполнять приказы командования и идти на штурм города русский добровольческий отряд Степь/Тигр. С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками. Вместе с тем, информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника. В связи с этим командование русских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера.