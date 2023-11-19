Российский командир группы "Русич" шокировал циничными признаниями об отношении к украинцам

Известный в РФ представитель неонацизма Алексей Мильчаков, полевой командир разведывательной группы "Русич", шокирует новыми бесчеловечными признаниями об отношении россиян к попавшим под оккупацию РФ украинцам.

Алексей Мильчаков (фото из открытых источников)

В частности, кремлевские пропагандисты спросили у него, является ли правдой, что россияне занимаются "изъятием" у местных жителей оккупированных территорий Украины бытовой техники.

Мильчаков ответил, что не видит здесь ничего плохого, продолжив, что он сам пользуется краденой техникой.

"Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп***ить стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тяните. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Конечно, я этого не покупал", — сказал главарь оккупантов.

При этом сам Алексей Мильчаков – представитель течения неонацизма, террорист, главарь группы диверсионно-штурмовой разведки, использует нацистские символы и тезисы радикальной ненавистнической идеологии.

Он был участником российской оккупации Крыма, воевал на востоке Украины на стороне террористической группировки "ЛНР" в составе группировки "Бэтмен", побывал на войне в Сирии как боец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Финляндии задержали оккупанта, совершавшего ужасные преступления в Украине. Российский нацист Ян Петровский по прозвищу "Славян", убивавший и пытавший в Украине бойцов ВСУ, задержан в Финляндии. Он вместе с другим нацистом Алексеем Мильчаковым в составе подразделения "Русич" с 2014 года совершал военные преступления в Украине.