logo

BTC/USD

37458.60

ETH/USD

2004.28

LTC/USD

70.52

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский командир группы "Русич" шокировал циничными признаниями об отношении к украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский командир группы "Русич" шокировал циничными признаниями об отношении к украинцам

Мильчаков не скрывает своих неонацистских взглядов. Он неоднократно хвастался публичными казнями военнопленных.

19 ноября 2023, 23:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный в РФ представитель неонацизма Алексей Мильчаков, полевой командир разведывательной группы "Русич", шокирует новыми бесчеловечными признаниями об отношении россиян к попавшим под оккупацию РФ украинцам.

Российский командир группы "Русич" шокировал циничными признаниями об отношении к украинцам

Алексей Мильчаков (фото из открытых источников)

В частности, кремлевские пропагандисты спросили у него, является ли правдой, что россияне занимаются "изъятием" у местных жителей оккупированных территорий Украины бытовой техники.


Мильчаков ответил, что не видит здесь ничего плохого, продолжив, что он сам пользуется краденой техникой.

"Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп***ить стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тяните. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Конечно, я этого не покупал", — сказал главарь оккупантов.

При этом сам Алексей Мильчаков – представитель течения неонацизма, террорист, главарь группы диверсионно-штурмовой разведки, использует нацистские символы и тезисы радикальной ненавистнической идеологии.

Он был участником российской оккупации Крыма, воевал на востоке Украины на стороне террористической группировки "ЛНР" в составе группировки "Бэтмен", побывал на войне в Сирии как боец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Финляндии задержали оккупанта, совершавшего ужасные преступления в Украине. Российский нацист Ян Петровский по прозвищу "Славян", убивавший и пытавший в Украине бойцов ВСУ, задержан в Финляндии. Он вместе с другим нацистом Алексеем Мильчаковым в составе подразделения "Русич" с 2014 года совершал военные преступления в Украине.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kazansky2017/9119
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!