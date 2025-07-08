3 июня 2025 года во время учебных скачков погиб заместитель командира взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища Селин I. А. Как установили сотрудники Следственного комитета России, причиной смерти сержанта Селина стали умышленно организованніе действия его подчиненного.

В России десантники убили своего командира

По данным канала "ВЧК-ОГПУ", близкого к силовым структурам РФ, Селин систематически унижал и избивал своих подчиненных под предлогом "поддержки дисциплины". Его жестокое обращение давно вызвало ненависть среди русских солдат, решивших убить Селина.

"Было установлено, что пучки строп основного и запасного парашютов были кем-то связаны кусками веревки от грузового парашюта, таким образом, чтобы не позволить куполам парашютов раскрыться", — пишет "ВЧК-ОГПУ".

В ходе допроса свидетелей следователи установили, что сержанта Селина ненавидели все за его жестокость по отношению к солдатам, которую одобрял командир роты прапорщик Селезнев В. Д. Через два дня в преступлении признался курсант Иван Казанцев. Он взял всю вину на себя, однако следователи нашли на снаряжении следы ДНК еще одного человека, что может свидетельствовать о заговоре.





Несмотря на это, следствие остановилось на удобной для армейского руководства версии, что Казанцев действовал самостоятельно на почве личной неприязни к Селину. Об участии других вероятных соучастников или системной проблемы с насилием в подразделении в официальных сообщениях не упоминается.

Интересно, что на складе также был обнаружен другой поврежденный парашют прапорщика Селезнева. Он был аналогично связан, но в тот день Селезнев случайно не совершил скачок.

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