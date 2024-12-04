Российский корабль обстрелял немецкий военный вертолет в Балтийском море

В Балтийском море произошел инцидент между российским кораблем и германским военным вертолетом. По данным агентства DPA, экипаж российского судна применил сигнальные боеприпасы против вертолета из Германии, выполнявшего разведывательную миссию.

Российский корабль. Фото из открытых источников

Об этом случае вспомнила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Инцидент стал очередным напоминанием о росте напряжения в Балтийском регионе из-за российской агрессии и обходов санкций, наложенных на РФ. Ни агентство DPA, ни Бербок не сообщили дополнительных подробностей инцидента.

Кроме инцидента с вертолетом, Бербок поднял вопрос защиты ключевой инфраструктуры в регионе, в том числе газопроводов и подводных кабелей. В ноябре было зафиксировано повреждение телекоммуникационных кабелей C-Lion1 между Литвой и Швецией. Эксперты считают это актом диверсии. Финская компания Cinia Oy заявила, что причиной разрыва кабелей было "внешнее влияние". Аналогичного мнения придерживается литовская сторона, которая отвергла версию о случайном повреждении, предполагая сознательные действия.

По данным Reuters, подозреваемым в повреждении кабелей является китайское судно Yi Peng 3, вышедшее из российского порта Усть-Луга. Его капитаном оказался гражданин РФ Александр Стеченцев. В настоящее время дело расследуют совместно Швеция, Германия, Финляндия и Литва.

США ранее предупреждали о росте российской активности у подводных кабелей, критически важных для связи между странами НАТО. Американские чиновники отмечали, что Россия может готовить специализированные диверсионные подразделения по атакам на ключевую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нашла новое место для перевалки санкционной нефти.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда российские истребители были перехвачены самолетами Швеции и Германии над Балтийским морем.