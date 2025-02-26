Российский министр, составлявший Будапештский меморандум, дал совет Зеленскому

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев (1990–1996) посоветовал Украине приступить к тайной разработке ядерного оружия, чтобы обеспечить собственную безопасность. Именно он работал над Будапештским меморандумом. Об этом он заявил в интервью "Главкому".

Андрей Козырев (фото из открытых источников)

Козырев согласился с экспрезидентом США Биллом Клинтоном, что если бы у Украины была ядерный арсенал, никто бы не решился начать войну против нее.

"Я согласен с Клинтоном , что если бы Украина имела ядерное оружие, конечно, ни Россия, никто бы другой не осмелился бы начать войну и захватить территорию. Зеленский – отличный президент , я не смею давать ему совета. Но выскажу свое мнение. Она заключается в том, что вы не должны ставить какие-либо ультиматумы любому Трампу, не говорить кому-то, что вы примите нас в НАТО ", – заявил дипломат.

Он также выразил сомнения в будущем Североатлантического альянса: "НАТО, возможно, сейчас распадается или находится в глубоком кризисе. Если кто-то считает, что вступление в Альянс гарантирует безопасность – ничего подобного".

По словам Козырева, Украина должна тайно создавать ядерное оружие:

"Я бы делал ядерное оружие без огласки, потихоньку, максимально секретно и быстро. Более того, 10-15 ядерных зарядов, не обязательно сверхмощных, будет достаточно. Обычных ядерных зарядов, крошечных по современным меркам. Таких как на Хиросиму был запущен. И 15 самолетов, способных доставить соответствующие ракеты. У Украины есть все это: советские самолеты, старые, способные нести ядерное оружие. И это будут гарантии безопасности", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина сможет получить ядерное оружие , это зависит не от США. Спецпредставитель по вопросам Украины президента США Кит Келлог заявил, что шанс на то, что у Киева будет свое ядерное оружие, "находится где-то между малым и нулевым", мол, "этого не произойдет". На это заявление отреагировал военный эксперт Игаль Левин.