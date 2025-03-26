logo

BTC/USD

84165.22

ETH/USD

1880.56

LTC/USD

87.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский митрополит сделал безумное заявление о «нормальных» мальчиках, желающих воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский митрополит сделал безумное заявление о «нормальных» мальчиках, желающих воевать

Евгений (Кульберг) неоднократно высказывался в поддержку войны против Украины

26 марта 2025, 20:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Митрополит Русской православной церкви Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что, по его мнению, любой "нормальный" мальчик в России стремится оказаться на передовой Украине, поскольку именно там решается будущее страны. Такое заявление он сделал во время открытия выставки, посвященной боям в Судже, сообщает The Moscow Times.

Российский митрополит сделал безумное заявление о «нормальных» мальчиках, желающих воевать

Митрополит РПЦ Евгений Кульберг (фото из открытых источников)

Священнослужитель отметил, что не у каждого есть возможность воевать на фронте, поэтому подобные выставки создаются, чтобы люди могли "почувствовать, что там происходит". В Екатеринбурге вблизи храма на Крови разместили макет трубы, через которую, по утверждению организаторов, российские военные проникли в тыл украинских сил в Судже.

Ранее митрополит неоднократно выражал поддержку войне против Украины, сравнивая ее с медицинской операцией, а также заявлял о необходимости "духовной победы над врагом в наших мыслях".

Кроме того, патриарх РПЦ заявил, что Россия якобы является миролюбивой страной, не стремящейся развязывать войны. В то же время, он отметил, что конфликты являются неотъемлемой частью человеческой природы: "Человечество не может существовать без войн. Это результат греховной сущности человека, но мы можем и должны минимизировать гуманитарный ущерб от боевых действий, если они уже начались".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что патриарх Кирилл призвал сменить власть в Украине и объяснил зачем это нужно. Патриарх Московский Кирилл сравнил нынешнее состояние украинского народа с "наркотическим сном", утверждая, что к его "одурманению" якобы привели действия внешних сил, направленные на разрыв связей между Россией и Украиной.

По его словам, выход из этой ситуации возможен в случае смены "политической ориентации" украинской власти. Такое мнение он высказал в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/03/26/v-rpts-zayavili-o-zhelanii-kazhdogo-normalnogo-malchishki-voevat-na-peredovoi-a159190
Теги:

Новости

Все новости