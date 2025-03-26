Митрополит Русской православной церкви Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что, по его мнению, любой "нормальный" мальчик в России стремится оказаться на передовой Украине, поскольку именно там решается будущее страны. Такое заявление он сделал во время открытия выставки, посвященной боям в Судже, сообщает The Moscow Times.

Митрополит РПЦ Евгений Кульберг (фото из открытых источников)

Священнослужитель отметил, что не у каждого есть возможность воевать на фронте, поэтому подобные выставки создаются, чтобы люди могли "почувствовать, что там происходит". В Екатеринбурге вблизи храма на Крови разместили макет трубы, через которую, по утверждению организаторов, российские военные проникли в тыл украинских сил в Судже.

Ранее митрополит неоднократно выражал поддержку войне против Украины, сравнивая ее с медицинской операцией, а также заявлял о необходимости "духовной победы над врагом в наших мыслях".

Кроме того, патриарх РПЦ заявил, что Россия якобы является миролюбивой страной, не стремящейся развязывать войны. В то же время, он отметил, что конфликты являются неотъемлемой частью человеческой природы: "Человечество не может существовать без войн. Это результат греховной сущности человека, но мы можем и должны минимизировать гуманитарный ущерб от боевых действий, если они уже начались".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что патриарх Кирилл призвал сменить власть в Украине и объяснил зачем это нужно. Патриарх Московский Кирилл сравнил нынешнее состояние украинского народа с "наркотическим сном", утверждая, что к его "одурманению" якобы привели действия внешних сил, направленные на разрыв связей между Россией и Украиной.

По его словам, выход из этой ситуации возможен в случае смены "политической ориентации" украинской власти. Такое мнение он высказал в рождественском интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.