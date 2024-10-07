Российский оппозиционер назвал единственный путь окончания войны

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Slava Kot
Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что единственный вариант окончить войну в Украине – это уничтожить режим в Москве. Пономарев признает, что российская оппозиция не смогла одолеть Путина, однако считает, что полномасштабное вторжение может стать толчком к свержению режима в Кремле.
Илья Пономарев. Фото: Олег Головатенко / LRT
Илья Пономарев в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что война началась в 2014 году из-за несвоевременного изменения режима в России.
По словам Пономарева, "российская так называемая оппозиция не смогла сменить режим", однако война в Украине может дать толчок для свержения Путина в будущем.
Пономарев отмечает, что такие действия нужно наращивать, чтобы усилить революционные движения в России.
Игорь Пономарев – российский политический деятель, бывший депутат Госдумы РФ. В 2014 году был единственным из 450 депутатов, проголосовавших против аннексии Крыма. В том же году покинул Россию, переехал в США, а в 2019 году получил украинское гражданство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский политический обозреватель Виталий Портников назвал три условия мира. По его словам, именно тогда Путин окончит войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, сколько россиян хотят окончания войны.
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