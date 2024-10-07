Российский оппозиционер назвал единственный путь окончания войны

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что единственный вариант окончить войну в Украине – это уничтожить режим в Москве. Пономарев признает, что российская оппозиция не смогла одолеть Путина, однако считает, что полномасштабное вторжение может стать толчком к свержению режима в Кремле.



Илья Пономарев. Фото: Олег Головатенко / LRT

Илья Пономарев в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что война началась в 2014 году из-за несвоевременного изменения режима в России.

"Мы, конечно, пытались, но имеем то, что имеем. Но сейчас вопрос не о том, что делалось в прошлом, сейчас вопрос о том, что делать в будущем. И в будущем для того, чтобы прекратить эту войну, другого пути, кроме того, чтобы уничтожить режим в Москве просто не существует", — заявил Пономарев.

По словам Пономарева, "российская так называемая оппозиция не смогла сменить режим", однако война в Украине может дать толчок для свержения Путина в будущем.

"Но начало широкомасштабного вторжения дало другой шанс сделать новое вооруженное формирование, вооруженные подразделения, составленные из российских граждан, создать партизанское движение внутри страны, которое сейчас сотрудничает с украинскими службами по нефтеперерабатывающим заводам, по авиационным базам, по другим делам, происходящим внутри России", – говорит оппозиционер.

Пономарев отмечает, что такие действия нужно наращивать, чтобы усилить революционные движения в России.

Игорь Пономарев – российский политический деятель, бывший депутат Госдумы РФ. В 2014 году был единственным из 450 депутатов, проголосовавших против аннексии Крыма. В том же году покинул Россию, переехал в США, а в 2019 году получил украинское гражданство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский политический обозреватель Виталий Портников назвал три условия мира. По его словам, именно тогда Путин окончит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько россиян хотят окончания войны.