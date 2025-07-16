Российский патриарх Кирилл пошел на беспрецедентный шаг: какое решение принял

Сенатор России Андрей Клишас обнародовал письмо от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, в котором тот поддерживает законопроект о предоставлении правового статуса сожительницам погибших на войне оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские медиа.

Патриарх Кирилл(фото из открытых источников)

В письме патриарх отметил, что "обстоятельства специальной военной операции не являются обычными". По его словам, многие российские военные отправились на фронт, не оформив брак, хотя и находились в устойчивых отношениях с женщинами и имели общих детей. В этой связи, подчеркнул Кирилл, Русская православная церковь "не может осудить такие отношения" и считает целесообразным признание их особого статуса, если речь идет о реальной семье, хотя и не узаконенной официально.

Таким образом, РПЦ фактически допускает возможность корректировки традиционной церковной позиции по внебрачному сожительству при исключительных обстоятельствах. Законопроект, как сообщается, предусматривает предоставление социальных гарантий женщинам, жившим в незарегистрированном браке с погибшими российскими военными, при условии документального подтверждения совместного проживания и наличия общих детей.

Специалисты подчеркивают, что такое признание внебрачных отношений на уровне церкви является беспрецедентным шагом, который может сказаться не только на социальных практиках, но и дальнейшей трансформации общественной морали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что патриарх Кирилл "засветил" модный гаджет из США. Несмотря на публичную риторику против "тотального цифрового контроля", патриарх Кирилл в последнее время демонстрирует обратное. На официальных мероприятиях его не раз видели с Apple Watch на руке.

Об этом сообщают российские СМИ. Начиная с конца апреля 2025 года, умные часы компании Apple были зафиксированы на запястье главы РПЦ в нескольких случаях: 22 апреля – во время встречи с Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием; 8 мая – во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем; 9 мая — на мероприятии с участием лидера Республики Сербской Милорада Додика.