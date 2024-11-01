Российский патриарх набросился на украинскую изменницу из-за ведьмского ритуала

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев), известный своей поддержкой русского вторжения в Украину, выразил возмущение празднованием Гэлловина, который в России переименовали в Велесову ночь.

Глава РПЦ патриарх Кирилл (фото из открытых источников)

Он выступил с резкой критикой "странных явлений" и попыток возрождения язычества, при этом вспомнив украинскую коллаборантку и бывшую прокуроршу Крыма Наталью Поклонскую, которая сейчас является советницей генпрокурора России.

Гундяев утверждает, что в образовательной сфере "наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии".

"Можно не вспоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней. В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его на Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы изначально славянскому. праздника", — заявил патриарх.

По его словам, такие действия являются "подменой ценностей", "фальсификацией национальной истории" и "уменьшением роли христианства в создании государственности нашего народа", что он назвал вызовом для "настоящих ценностей русского мира".

Отметим, что незадолго до этого Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале поздравление с праздником Самайн. Она посоветовала подписчикам в эту ночь вспомнить своих умерших родственников, приготовить для них символическое угощение, подытожить свой жизненный путь и построить планы на будущее.

"И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь..." — написала Поклонская.

Кроме того, она опубликовала видео и фотографии с мероприятия, посвященного тематике "женской магии", которую она посетила.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РПЦ заявили, что Россия занимается лечением на войне в Украине