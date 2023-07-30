Российский певец, поддержавший режим Кремля, экстренно госпитализирован: что известно

Журналисты российских пропагандистских телеграмм-каналов обнародовали новую информацию, что в Российской Федерации отменены все выступления поклонника Путина и звездного певца Гарика Сукачева.

Гарик Сукачев (фото из открытых источников)

По информации телеграмм-канала " Звездач ", срочно отменены все концертные выступления Сукачева.

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"Гарик Сукачев экстренно госпитализирован. Запланированное на сегодняшний день выступление в Карелии пройдет без участия музыканта", — информируют на канале.

Правда, сегодня артист записал видео, где рассказал о своем самочувствии.



На кадрах видно, что 63-летний исполнитель лежит на кровати в больничной палате.

Сукачев принес извинения зрителям, которые должны были посетить концерт с его участием.

Он сообщил, что концерт все-таки состоится.

Сукачев также опроверг слухи, что госпитализированные связано из-за проблем с алкоголем.

При этом упоминавшийся музыкант всегда находил оправдание нападения РФ на Украину, говорил, что "не все так однозначно", еще он аргументировал свою позицию, используя цитаты, приведенные в кремлевской методике о "правах сильных" и "защите от националистов".

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