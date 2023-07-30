logo

BTC/USD

29184.19

ETH/USD

1857.91

LTC/USD

93.26

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский певец, поддержавший режим Кремля, экстренно госпитализирован: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский певец, поддержавший режим Кремля, экстренно госпитализирован: что известно

Что произошло с Гариком Сукачевым, пока не понятно

30 июля 2023, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Журналисты российских пропагандистских телеграмм-каналов обнародовали новую информацию, что в Российской Федерации отменены все выступления поклонника Путина и звездного певца Гарика Сукачева.

Российский певец, поддержавший режим Кремля, экстренно госпитализирован: что известно

Гарик Сукачев (фото из открытых источников)

По информации телеграмм-канала " Звездач ", срочно отменены все концертные выступления Сукачева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Гарик Сукачев экстренно госпитализирован. Запланированное на сегодняшний день выступление в Карелии пройдет без участия музыканта", — информируют на канале.

Правда, сегодня артист записал видео, где рассказал о своем самочувствии.

На кадрах видно, что 63-летний исполнитель лежит на кровати в больничной палате.

Сукачев принес извинения зрителям, которые должны были посетить концерт с его участием.
 Он сообщил, что концерт все-таки состоится.
 Сукачев также опроверг слухи, что госпитализированные связано из-за проблем с алкоголем.

  При этом упоминавшийся музыкант всегда находил оправдание нападения РФ на Украину, говорил, что "не все так однозначно", еще он аргументировал свою позицию, используя цитаты, приведенные в кремлевской методике о "правах сильных" и "защите от националистов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом. 43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ, ее сразу отвезли в одну из больниц российской столицы. Местные медики озвучили исполнительнице хита "Одиночество" неутешительный диагноз. Недавно 43-летняя певица стала бабушкой. Как выяснилось, заболела вся ее семья, в частности дочь Александра и новорожденный внук Платон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!