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Российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и причем здесь Янукович

Андрей Пионтковский уверен, что это идиотский сценарий, но он может стать реальностью

сегодня, 18:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Совместное заседание Госдумы и Совета Федерации РФ запланировано на 15 июля. Президент РФ Владимир Путин, Александр Лукашенко и украинский президент-беглец Виктор Янукович могут подписать "пакт об объединении" трех стран. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

Российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и причем здесь Янукович

Путин и Янукович. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, уже 15 июля в Кремле могут провернуть очередную авантюру – объявить об объединении России, Беларуси и Украины, подписать фейковый документ. Путин нажмёт на сбежавшего президента Украины Януковича, а с другой стороны поднажмет на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.                                               

Пионтовский считает, что это на самом деле странный сценарий, но он имеет большие шансы стать реальностью, потому что в Москве уже давно думают над тем, как провозгласить так называемое общее государство. Вот и достанут откуда-то Януковича, рядом посадят Лукашенко, между ними сядет Путин, и все втроём подпишут так называемый пакт об объединении трёх великих славянских государств. 

Андрей Пионтковский отметил, что такие планы всерьёз обговаривают в Кремле уже не один год.

"Я думаю, что ничем историческим это заседание 15 июля не закончится. Янукович подпишет что угодно, Лукашенко снова пропетляет, а на мобилизацию Путин не отважится", — подытожил эксперт.

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