Российский продюсер кинул Кремль и передумал платить за "подбитые" танки Abrams

Владимир Киселев — продюсер рок-группы "Земляне", имеющей скандальную репутацию, теперь забыл свои обещания и отказывается выплатить российскому солдату деньги за якобы уничтоженные им американские танки Abrams, которые использовали бойцы ВСУ. Об этом информирует российский портал NEFT .

Владимир Киселев (фото из открытых источников)

В сообщении отмечено, что военный из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) якобы смог за одну ночь "подбить два танка Abrams". После этого журналисты портала обратились к представителю Киселева. спрашивая – когда придет выплата.

Представители отдела коммуникаций, комментируя случай журналистам, сказали, что сам продюсер заявил о вознаграждении только за уничтожение немецких танков Leopard, а об Abrams якобы не договаривались.

Комментарий прозвучал, несмотря на то, что и сейчас в Сети есть видеоролик , где скандальный Киселев, находясь на Петербургском международном экономическом форуме, в июне 2023 года пообещает премии и за Leopard, и за Abrams.

При этом Владимир Киселев ситуацию прокомментировал максимально туманно.

"Вот вы, коллеги, и ваши коллеги-журналисты препятствуют, к сожалению, для того, чтобы такие герои получали как можно большее поощрение. Вместо того, чтобы привлекать к этому внимание и поддержать Лепса, поддержать Баскова, поддержать "Землян", поддержать Киселева в его инициативе, вы устраиваете этому препятствие с формулировками, что это личный пиар или это пиар только определенных людей. А ведь мы рассчитывали с вашей помощью привлечь сюда больше звезд", — процитировал портал скандального продюсера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выставил в Москве трофейную технику Запада .