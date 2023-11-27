Российский продюсер напал на Вайкуле и артистов, выступающих против агрессии РФ

По словам легендарной прибалтийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, которая поддерживает Украину и осудила российское военное вторжение РФ, она сейчас ни при каких обстоятельствах не поедет, чтобы выступить в стране-агрессорке. За эти слова ей досталось в ответ в российских пропагандистских изданиях от русского путиниста и музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Иосиф Пригожин (фото из открытых источников)

Поначалу он делал попытку убедить российские СМИ и самих россиян, что Вайкуле вроде бы никому не интересна. Абсурдно, но Пригожин советует артистке разбираться со своей страной, а в чужую для нее Россию "не лезть". При этом злой российский продюсер принял решение "насыпать" и другим исполнителям, осуждающим страну-агрессорку.

"Да кому вы нужны вообще? Уже время даже прошло, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой щепетильной женщиной, она всегда избегала острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло. Хочется спросить: Кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Новая волна". Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо. Россия никому ничего не должна, потому что вы пользовались всеми благами РФ, зрительской аудиторией, зарабатывали деньги", – излил свою ярость Иосиф Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами. Известная певица Лайма Вайкуле резко высказалась в отношении россиян. 69-летняя артистка назвала их идиотами из-за незаинтересованности в политических делах.