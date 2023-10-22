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Российский пропагандист обозвал Медведева: что известно

Оскорбительные эпитеты на Медведев пропагандист применил, характеризуя политическую ситуацию в РФ

сегодня, 16:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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В России произошел громкий скандал. Бывший ведущий канала " Соловьев Live" пропагандист Евгений Сатановский обозвал заместителя председателя Совбеза и экс-президента Дмитрия Медведева. Видео с неприятными комментариями россиянина уже опубликовали в Сети .

Российский пропагандист обозвал Медведева: что известно

Евгений Сатановский (фото из открытых источников)

Известно, что ранее Сатановский уже публично оскорбил спикера МИД РФ Марию Захарову, а теперь назвал Медведева "мелким слабеньким дерьмом".


Сатановский отозвал бывшего президента РФ, характеризуя политическую ситуацию в России.

Кроме того, он размышлял о системе власти, построенной в РФ президентом Путиным. А еще о вероятном преемнике нынешнего главы Кремля.

"Для нашей страны час Х – возможность распада, будет где-то в 30-е годы. Путин не вечен, он стареет... Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная. тема, что я думаю о том, как он руководит страной и как он подбирает кадры. Из этих кадров он какое-то мелкое слабое дерьмо на свое место и поставит – он Медведев был пример…", — заявил Сатановский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев назвал условие начала переговоров по Украине . Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой и ядерными угрозами, заговорил о возможности переговоров по Украине. В ходе встречи с военными Медведев, как всегда, начал с жесткой риторики, заявив, что "такие переговоры нам не нужны". К "таким" он отнес переговоры, которые, по его мнению, позволят Украине и Западу получить передышку.

Но по этому, казалось бы, категорическому заявлению Медведев предположил вероятность переговоров. Но предварительным условием их начала рашист назвал "признание реалий", видимо, намекая на легитимизацию оккупации РФ Крыма, Донбасса, частей Херсона и Запорожской области.



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