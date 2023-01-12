Российский пропагандист предложил обстрелять ракетами НАТО с территории Африки (ВИДЕО)

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выступил с новыми бешеными угрозами в сторону НАТО . Он предложил с территории Африки ракетами обстреливать ведущие страны Североатлантического союза. Соответствующее заявление он сделал в своем эфире " Соловьев Live ", реагируя на решение Великобритании по поставкам танков Украине.

Российский пропагандист Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

В частности, Соловьев публично предложил обстрелять ракетами Францию, Польшу или Великобританию из Африки, чтобы показать всему миру реакцию России на подобные решения.

"Британия приняла решение, поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – являются для нас легитимными целями, для нанесения ударов", — сказал Соловьев.

Кроме того, он призвал применить против НАТО не только "неядерные атаки", но и тактическое ядерное оружие. Для этого он предложил привлечь группу ЧВК "Вагнера".

"Мы стесняемся это сделать, но у "вагнеров" есть своя техника. Ну передайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Что-то слетит с территории Африки, скажем из Ливии, и нанесет удар по Франции. Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и по нему удары морскими дронами по территории Британии", – сказал бешеный пропагандист Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия ищет наемников для новых ЧВК. Набор был объявлен в Украине. Российские оккупанты в Крыму объявили о наборе наемников для новых ЧВК "Щит" и "Русич". Об этом сообщает сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ. Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российская армия намерена создать новые частные военные компании для привлечения их в борьбе против украинских сил. По информации Центра национального сопротивления, такой набор объявили в Крыму.





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