Российский истребитель Су-57 впервые приземлился в Китае для участия в авиационной выставке Airshow China 2024 в Чжухае, сообщает Defense Express. Этот случай стал дебютом для российского военного авиасуда на столь официальном событии в Китае. Предполагается, что в страну прибыл предсерийный образец Т-50-4 с бортовым номером 054.

Российский Су-57 (фото из открытых источников)

Россия использует Су-57 для запуска ракет типа Х-59, однако СМИ отмечают, что истребитель трудно назвать самолетом пятого поколения — скорее он относится к классу 4 .

Defense Express определяет несколько причин для прибытия Су-57 в Китай.

Во-первых, Россия, вероятно, стремится привлечь к своему истребителю в контексте того, что еще в 2020 году Су-57 не попал в международный список самолетов пятого поколения, где были китайский J-20 и американские F-22 и F -35.

Во-вторых, российское правительство может использовать демонстрацию Су-57 в качестве свидетельства его участия в боевых действиях, что также служит укреплению союзнических отношений с Китаем и намекает на потенциальное расширение сотрудничества в оборонно-промышленной сфере между Москвой и Пекином.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будут звонить Гаррис и Трамп Путину после победы на выборах. Аналитики CNN прогнозируют, что, независимо от того, кто победит на выборах президента США в 2024 году – Дональд Трамп или Камала Гаррис – российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Андрей Веселовский, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований, во время эфира на Радио НВ объяснил причины такой позиции Путина и, как возможный первый телефонный звонок нового американского лидера, может повлиять на ситуацию.

