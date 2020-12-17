Российский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб. за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы — пресс-служба. Об этом пишет ТАСС.

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Напомним, Еврокомиссия введет санкции против 10 техногигантов, которых посчитали монополистами по ряду критериев. Источник дал этот список на основе критериев, опубликованных во вторник Брюсселем. Чтобы попасть в эту категорию, компания должна иметь в ЕС оборот более 6,5 миллиардов евро или рыночную оценку более 65 миллиардов. Организация также должна присутствовать в трех государствах-членах, иметь более 45 миллионов конечных пользователей и более 10 000 бизнес-пользователей. Проект, представленный во вторник, направлен на регулирование деятельности цифровых гигантов, обвиняемых в злоупотреблении своей властью и созданием монопополию.





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