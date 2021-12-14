Российский веб-сайт из списка "иностранных агентов" оштрафован за нарушение закона

Российский веб-сайт расследований The Insider был оштрафован во вторник, 14 декабря, за нарушение закона об "иностранных агентах", который требует от издания добавлять предостережения в свои публикации и подвергает его усиленной бюрократической проверке. Об этом сообщает Reuters.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов - фото из открытых источников

The Insider, добавленный в список "иностранных агентов" министерства юстиции в июле, сотрудничал с голландским веб-сайтом Bellingcat над проектами, в частности расследованием прошлогоднего отравления нервно-паралитическим веществом кремлевского критика Алексея Навального.

Обозначение "иностранный агент" требует от СМИ публиковать предостережения из 24 слов, в которых говорится, что их публикации распространяются медиа-организацией, "выполняющей функции иностранного агента".

Таганский районный суд Москвы оштрафовал The Insider на 1 миллион рублей (13 600 долларов) за то, что он не назвал себя иностранным агентом. Повторные нарушения закона могут привести к полному закрытию организации.

Обозначение, имеющее негативный оттенок советских времен, также требует от СМИ регулярно отчитываться о своих доходах и расходах в министерство юстиции.

В ходе определения The Insider как "иностранного агента" главный редактор Роман Доброхотов заявил, что латвийское издание не будет выполнять приказ министерства о нанесении этикетки на свои издания.

Доброхотов заявил Reuters во вторник, 14 декабря, что его позиция не изменилась.

"Мы будем обжаловать. Мы точно не будем давать никаких оправданий ", — сказал Доброхотов.

Российская полиция объявила Доброхотова, сбежавшего из страны в августе, в розыск и возбудившая против него уголовное дело.

Российские власти утверждают, что список "иностранных агентов", включающий СМИ, журналистов и правозащитные группы, которые, по словам властей, получают иностранное финансирование для осуществления политической деятельности, необходим для защиты страны от внешнего влияния.

Правозащитные организации и независимые СМИ говорят, что это использовалось для подавления групп, бросающих вызов Кремлю.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кремль предъявляет требование НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины.

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