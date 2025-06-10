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Российский военный расстрелял жилой дом из гранатомета в Курской области

Солдат РФ с гранатомета обстрелял дом в Судже, где уже не было украинских войск.

сегодня, 10:50
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Slava Kot

В сети распространилось видео, на котором российский военнослужащий достает гранатомет и стреляет с него в жилой дом в городе Суджа Курской области. Это произошло после того, как украинские силы покинули российский населенный пункт.

Российский военный расстрелял жилой дом из гранатомета в Курской области

Российский солдат из гранатомета выстрелил в здание в Судже

На обнародованном в социальных сетях видео российский солдат заряжает гранатомет и выкрикивает несколько раз "Ахмат! Чечня!" После этого россиянин прицеливается в сторону жилых домов и попадает в один из них. На видео заметно, что у россиянина есть нашивка с буквами "ВК", которая означает его принадлежность к военной комендатуре в Курской области.

Как установили российские СМИ, россиянин во время выстрела находился на улице Карла Маркса и целился в храм Троицы Живоначальной. Кроме того, оценивая листья на деревьях и погодные условия, россияне утверждают, что инцидент произошел в мае-июне этого года, то есть, украинские бойцы уже не находились в Судже.

На видео со стреляющим в жилые дома россиянином отреагировал глава Курской области Александр Хинштейн. По его словам, после обращения в органы военного управления и военной прокуратуры стало известно, что мужчиной на видео оказался младший сержант 158 военной комендатуры, который в начале июня погиб в ДТП. Авария возникла при его попытке скрыться от полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как россияне сбили собственный вертолет Ми-28 в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что россияне привязали к дереву собственного командира во время обстрела. Так он был наказан за критику военного руководства РФ.



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