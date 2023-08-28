Российское посольство признало Крым украинским (ФОТО)

Как свидетельствует официальная страница российского посольства в Южной Африке, где опубликована карта мира, Крымский полуостров обозначен там, как украинская территория. В соцсетях российское посольство обнародовало информацию, посвященную заседанию очередного саммита международной организации БРИКС.

Крым признали украинским (фото из открытых источников)

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Именно к ней прикрепили цветную иллюстрацию карты мира, где обозначены государства-члены БРИКС.

Здесь есть и Россия, но цвет страны-агрессорки другой от изображения Крыма, что обозначено как часть Украины.

"Реальность нового многополярного мира", – подписана иллюстрация.

При этом карта с украинским Крымским полуостровом получила много положительных отзывов от пользователей соцсетей:

"Кого отправят в ГУЛАГ"; "Рад, что вы, негодяи, глубоко внутри знаете, что Крым – это Украина"; "Хорошая карта"; "Еще одно посольство, показывающее, что Крым является частью Украины. Отличная работа!"; "По крайней мере, вы видите Крым частью Украины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем обернется для россиян потеря передового ЗРК в Крыму. В сети активно обсуждается уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, которую считают "визитной карточкой" россиян.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что если ВСУ удалось поразить столь важный комплекс ПВО россиян в Крыму, это может свидетельствовать о том, что российское командование считало, что С-400 на полуострове в безопасности и ему не нужно прикрытие критически дефицитными комплексами. Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1", которых за последние полтора года у агрессора стало гораздо меньше.

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что уничтожение российского С-400 "Триумф" увеличивает возможности ракетных ударов по целям в Крыму. Такие удары на сегодняшний день являются основным средством противостояния с российскими захватчиками в Крыму.

