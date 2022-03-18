Российское влияние в мире: что с ним делает российско-украинская война

Как российско-украинская война отразится (уже отражается) на российских сферах влияния в других частях мира, включая ту же Сирию, Африку, Евросоюз? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Европа доказала своим отношением к происходящему сейчас в Украине, что ЕС как политического объединения – нет

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что в Сирии, которая сейчас выпала из мировой повестки, российское влияние никуда не уйдет. Там, поясняет он, есть хрупкий консенсус между Турцией и Катаром – с одной стороны, РФ – с другой, США и монархиями Персидского залива – с третьей.

"Вряд ли стоит говорить здесь и сейчас и об ослаблении российской сферы влияния в Африке. Но она может ослабнуть, если Европа и США будут более активно заходить на африканский континент. Пока им явно не до того. Но конкуренция за Африку точно будет продолжаться. В прошлом году русские выдавили французов из Мали. Но президент Франции Макрон в ответ запросил амбициозный план на развитие Африки на 150 млрд евро. Правда, учитывая российско-украинскую войну и ее глобальные демографические (беженцы) и экономические последствия для всех, не факт, что французам будет до Африки", – говорит Руслан Бизяев.

Что касается Европы, то она, по мнению эксперта, доказала своим отношением к происходящему сейчас в Украине, что ЕС как политического объединения – нет.

"Мы видим, как достаточно балансированно (если выражаться очень мягко) ведет себя Германия по отношению к нашей войне. Как ведет себя Франция, ключевые бренды которой остаются на российском рынке. И перед Европой встал во весь рост вопрос – что дальше? Отказаться до 2027 года от российских энергоресурсов они не могут. Отказаться от торговли с РФ некоторые тоже не могут и не хотят. Да, российское влияния в ЕС ослабло. Но оно остается достаточно сильным на Балканах, в части Восточной Европы (Болгария, Венгрия), части центральной Европы (Германия, Франция, в какой-то мере — Италия, Испания, Греция). Европа пока дефрагментирована, – подчеркивает эксперт. – И многое там будет зависеть от результатов апрельских выборов президента Франции, от осенних промежуточных выборов в американские Конгресс и Сенат. Пока же однозначно в Европе усилится влияние США и Великобритании".

После российско-украинской войны ситуация с клиентами России по всему миру резко может измениться

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает:

"Российско-украинская война уже отражается на российских сферах влияния в других частях мира, включая Сирию, страны Ближнего Востока, Африку и Латинскую Америку. Путин во всём пытался подражать Советскому Союзу, поэтому расширение сфер влияния Российской Федерации по всему миру было основной "фишкой" Москвы на международном направлении".

Необходимо признать, продолжает эксперт, что геополитическая игра России на Ближнем Востоке к этому времени принесла Кремлю определенные дивиденды. РФ хотя и не смогла восстановить свое влияние в этом взрывоопасном регионе в полном объеме до того уровня, который имел СССР, однако удержание у власти сирийского диктатора Башара Асада является безоговорочным успехом путинского режима. Не говоря уже о еще одном клиенте Москвы – венесуэльском президенте Николасе Мадуро, который без поддержки со стороны Кремля давно был бы отстранен от власти демократическими силами.

"Но после российско-украинской войны ситуация с клиентами России по всему миру резко может измениться, – считает Виктор Каспрук. – РФ, находящаяся под жесткими санкциями Соединенных Штатов и коллективного Запада, больше не сможет финансировать не только власти Асада и Мадуро, но и другие подобные режимы по всему миру. И если у Мадуро есть небольшой шанс подлить свое правление (ведь сейчас у Венесуэлы появилась возможность возобновить свои поставки нефти в Америку при определенных условиях), то у Асада ситуация значительно хуже. Россия уже не будет способна поддерживать его режим в таких объемах, как это было раньше, потому что на это у Кремля денег уже нет. А если Путину удастся заманить на войну в Украине 40 тысяч сирийских наемников, пообещав им фантастическую оплату для Сирии в 3 тысячи долларов в месяц (о чем сейчас пишет ряд СМИ), это может критически ослабить власть Асада. Ибо в таком случае повстанцы будут способны отбить провинции, которые сирийскому диктатору удалось с помощью России снова взять под свой контроль. Да и новые санкции подоспеют".

По мнению политолога, зная завышенные геополитические амбиции Путина, можно предположить, что РФ удаться каким-то образом переправить сирийских наемников в Украину.

"Но даже эти сирийские группировки попадут в Украину, никакого перелома в российско-украинской войне сделать не смогут. И никаких 3 тысячи долларов оплаты никогда не получат. Ибо навсегда останутся в украинской земле, – поясняет Виктор Каспрук. – Но наниматели им этого, конечно, не скажут".

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