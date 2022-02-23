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Российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания (ВИДЕО)

Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения.

сегодня, 10:16
Автор:

Елизавета Черных
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Во время заседания Колыванского районного совета Новосибирской области произошел инцидент. Группа-психиатров пожаловала якобы, чтобы госпитализировать одного из народных избранников. Очевидцы сняли все происходящее на видео. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Pdmnews.

Российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания (ВИДЕО)

Российского депутата хотели забрать в психбольницу - фото из открытых источников

Депутат Виктор Коваленко, за которым и пришли медики, грозился им судом, а сам инцидент вызвал всеобщий смех присутствующих. 

Одна из версий происходящего, что госпитализировать в психбольницу депутата хотела его супруга, якобы в связи с не совсем адекватным поведением своего мужа. 

Еще одна версия, что это могло быть постановкой или даже "шуткой". Сам же Виктор Коваленко заявлял, что в тот момент ему было совсем не до веселья. 

"Розыгрышем это не назовешь. Достоверно неизвестно, являются ли данные люди медиками. Прецедент нешуточный. Все могло закончиться очень плохо", — прокомментировал инцидент коллега депутата. 

Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения. Однако такой "сюрприз" депутат не оценил. Коваленко обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. 

"Сегодня они заходят в повязках, а завтра они с бомбой зайдут. Людей надо реально судить и сроки им давать за такие дела", — сказал один из депутатов. 

Жена Коваленко, которой изначально приписывали вызов "психбригады" подчеркнула, что подпись на заявлении ей не принадлежит. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - В России пациента везли в ковше трактора к "скорой", застрявшей в снегу на дороге.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/psihiatry-prishli-zabirat-rossiyskogo-deputata-1645601909.html
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