Российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания (ВИДЕО)



















Во время заседания Колыванского районного совета Новосибирской области произошел инцидент. Группа-психиатров пожаловала якобы, чтобы госпитализировать одного из народных избранников. Очевидцы сняли все происходящее на видео. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Pdmnews.

Российского депутата хотели забрать в психбольницу - фото из открытых источников

Депутат Виктор Коваленко, за которым и пришли медики, грозился им судом, а сам инцидент вызвал всеобщий смех присутствующих.

Одна из версий происходящего, что госпитализировать в психбольницу депутата хотела его супруга, якобы в связи с не совсем адекватным поведением своего мужа.

Еще одна версия, что это могло быть постановкой или даже "шуткой". Сам же Виктор Коваленко заявлял, что в тот момент ему было совсем не до веселья.

"Розыгрышем это не назовешь. Достоверно неизвестно, являются ли данные люди медиками. Прецедент нешуточный. Все могло закончиться очень плохо", — прокомментировал инцидент коллега депутата.

Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения. Однако такой "сюрприз" депутат не оценил. Коваленко обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

"Сегодня они заходят в повязках, а завтра они с бомбой зайдут. Людей надо реально судить и сроки им давать за такие дела", — сказал один из депутатов.

Жена Коваленко, которой изначально приписывали вызов "психбригады" подчеркнула, что подпись на заявлении ей не принадлежит.

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