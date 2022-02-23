Российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания (ВИДЕО)

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Елизавета Черных
Во время заседания Колыванского районного совета Новосибирской области произошел инцидент. Группа-психиатров пожаловала якобы, чтобы госпитализировать одного из народных избранников. Очевидцы сняли все происходящее на видео. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Pdmnews.
Российского депутата хотели забрать в психбольницу - фото из открытых источников
Депутат Виктор Коваленко, за которым и пришли медики, грозился им судом, а сам инцидент вызвал всеобщий смех присутствующих.
Одна из версий происходящего, что госпитализировать в психбольницу депутата хотела его супруга, якобы в связи с не совсем адекватным поведением своего мужа.
Еще одна версия, что это могло быть постановкой или даже "шуткой". Сам же Виктор Коваленко заявлял, что в тот момент ему было совсем не до веселья.
Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения. Однако такой "сюрприз" депутат не оценил. Коваленко обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Жена Коваленко, которой изначально приписывали вызов "психбригады" подчеркнула, что подпись на заявлении ей не принадлежит.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - В России пациента везли в ковше трактора к "скорой", застрявшей в снегу на дороге.
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