Российскую вакцину еще не признали в ЕС: какая причина

17 января посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рассказал, что российскую вакцину в Европе пока не признали. Страна-производитель Россия не предоставила Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) пакет документов, необходимых для этого. Об этом пишет Дождь.

Вакцинация от коронавируса, фото из открытых источников

Поэтому европейские страны не признают вакцинирование Спутником V. В свою очередь Россия не дала согласия на признание сертификатов о вакцинации, полученных в Европе.

Посол сообщил, что в 2021 году в России работали инспекции ЕМА. По результатам проверок было принято решение, что для признания российской вакцины необходимы дополнительные документы. Пока что их российская сторона не передала. Также в октябре 2021 года обе стороны договорились о совместном признании сертификатов о вакцинации. Однако для этого Россия должна была отправить официальное письмо, этого документа в ЕС также не получили.

ЕМА ранее опубликовала положительное заключение по клиническим исследованиям "Спутника V". Евросоюз ожидает, что регистрация "Спутника V" завершится к первой половине 2022 года.

Посол подчеркнул, что, по его мнению, ситуация с признанием "Спутника V" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) иная. Россия передала туда все необходимые документы для признания своей вакцины.

Как сообщал портал "Комментарии", на днях еще одна страна заявила, что принимает туристов, которые вакцинировались российским "Спутником V", а вот "Спутником Лайт" — нет. Такое решение приняло правительство Австралии. Поэтому с 17 января в страну могут приезжать получившие две дозы "Спутник V", после 14 дней с момента получения второй дозы.

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