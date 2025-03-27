США готовы рассмотреть повторное подключение России к платежной системе SWIFT. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News. По его словам, потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Кремля.

Скотт Бессент

Он также прокомментировал требования, выдвинутые Россией в контексте переговоров по прекращению огня в Украине. По его словам, они "на рассмотрении".

"От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – объяснил Бессент.

На переговорах с США в Саудовской Аравии Россия выдвинула ряд требований. По словам президента США Дональда Трампа, их 5 или 6. В частности, в Москве требуют снять санкции с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений.

The Economist писало, что даже если США ослабят санкционное давление на Россию, экономике страны-агрессорки существенно навредит Европа. Москва все равно будет ограничена в торговле, а также в доступе к платежным системам и иностранным инвестициям.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ уже ожидает разблокирования российского сельхозэкспорта при содействии США. Россия также ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сейчас прорабатывает этапы возвращения россиян на международные футбольные соревнования. Об этом пишет рейтинговое издание The Independent. По информации источников, некоторые чиновники хотели бы сделать это "уже завтра".

"Некоторые считают, что страну вообще не следует выгонять. Внутреннее давление растет", — отмечает издание. Как напоминает издание, ФИФА и УЕФА исключили Россию после начала полномасштабной войны против Украины. Авторы публикации отмечают, что на такой шаг ФИФА и УЕФА могли бы и не пойти, если бы, по крайней мере, 12 европейских ассоциаций отказались проводить с ними матчи.