Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры.

В РФ могут отключить интернет. Фото из открытых источников

"ЦМУ ССОП в ближайшее время проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", — рассказали в Роскомнадзоре.

Сообщается, что такие исследования необходимы для разработки мероприятий, позволяющих повысить устойчивость и безопасность работы отечественных цифровых платформ в рамках обеспечения сетевого суверенитета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед летом многие начинают задумываться над похудением. При этом мало кто знает, что для того чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно. Для похудения следует находиться в состоянии дефицита калорий. Это когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых. Хотя физическая активность играет немаловажную роль, эксперты считают, что питание — главный фактор для устойчивого похудения, пишет The Telegraph.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чемпион мира по боксу Александр Усик посетил разрушенную ТЭС, где провел символическую тренировку. "Боксер провел символическую тренировку на поврежденном блочном щите управления", — говорится в сообщении ДТЭК. Александр Усик также пообщался с энергетиками, поблагодарил их за работу и призвал международное сообщество помочь с восстановлением энергетики Украины. Ранее ДТЭК и Александр Усик запустили кампанию "Битва за свет" для привлечения внимания к критическому положению украинской энергосистемы и привлечению международной помощи.