Власти России планируют продлить использование несанкционированных свалок до 2029 года, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Фото: из открытых источников

По меньшей мере, 30 регионов страны сталкиваются с острым дефицитом полигонов для утилизации твердых бытовых отходов. Поэтому российские чиновники хотят увеличить срок эксплуатации нелегальных свалок еще на три года — раньше этот срок уже был продлен с 2023 до 2026 года.

Сложнее всего с ситуацией приходится сталкиваться в отдаленных и труднодоступных районах, в частности в Амурской области, Якутии, Камчатском и Красноярском крае.

Во многих местах вообще отсутствуют специальные объекты для размещения отходов, а суровые климатические условия значительно усложняют и удорожают строительство новых полигонов.

Ожидаемое закрытие старых свалок в 2026 году грозит масштабным "мусорным коллапсом", однако для строительства новых мусорных полигонов средств нет.

К концу 2023 года общая площадь свалок в России превысила 4 миллиона гектаров – это территория, сравнимая с площадью таких стран, как Нидерланды или Швейцария.

На временно оккупированных территориях Донетчины под открытым небом хранится более 3,6 миллиона тонн опасных отходов, которые не утилизируются и не обезвреживаются, при этом объемы мусора ежемесячно растут.

Кроме того, оккупационные власти превратили Донбасс в полигон для вывоза отходов из Ростовской области России, из-за чего

