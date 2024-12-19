Россию накрыла новая волна инфляции: цены на продукты бьют рекорды

Инфляция в России продолжает ускоряться, невзирая на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей.

В РФ подорожали продукты. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.

Отмечается, что наивысшая продовольственная инфляция. По данным Росстата, рост цен на продукты достиг 10,9% в годовом выражении и стал максимальным с ноября 2022 года.

"С начала года в России картофель подорожал почти вдвое (на 88,8%). Рост цен на лук ускорился до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на свеклу – до 30,8%. Сливочное масло подорожало на 34,4% с начала года, несмотря на решение правительства открыть импорт из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Рост цен на молоко ускорился до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина стоит на 22,6% дороже, чем в начале года, говядина – на 12,4%, хлеб – на 14,3%, морковь – на 14,1%, яблоки – на 18,4%", — пишут российские медиа.

Отмечается, что инфляция в РФ вышла из-под контроля, а рост цен не только не замедляется и не стабилизируется, но и ускоряется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.