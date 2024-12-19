Россию накрыла новая волна инфляции: цены на продукты бьют рекорды

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Марьян Ощановский
Инфляция в России продолжает ускоряться, невзирая на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей.
В РФ подорожали продукты. Фото из открытых источников
Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.
Отмечается, что наивысшая продовольственная инфляция. По данным Росстата, рост цен на продукты достиг 10,9% в годовом выражении и стал максимальным с ноября 2022 года.
Отмечается, что инфляция в РФ вышла из-под контроля, а рост цен не только не замедляется и не стабилизируется, но и ускоряется.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.
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