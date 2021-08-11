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Россию напугали слова Зеленского и Креминя

РФ предупредила о реакции Европы на националистические фразы Зеленского

сегодня, 23:00
Автор:

Кравцев Сергей

В МИД России обеспокоены деградацией ситуации на востоке Украины. В частности, уровень беспокойства увеличился после заявлений языкового омбудсмена Тараса Креминя и президента Украины Владимира Зеленского. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт МИД РФ, цитируя замдиректора департамента информации и печати российского МИД Николая Лахонина.

Россию напугали слова Зеленского и Креминя

Владимир Зеленский. Фото: capital.ua

Российский дипломат от имени России призывает Запад дать оценку заявлениям украинских властей в вопросе нетерпимости к русскоязычному населению. Лахонин подчеркивает, националистические выражения руководства Украины очень беспокоят власти РФ.

Николай Лахонин отмечает, первым поводом для беспокойства стало заявление уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, который в начале августа предложил всем неукраиноязычным гражданам покинуть пределы Украины. Далее эту тему развил уже глава украинского государства Владимир Зеленский, который посоветовал жителям ОРДЛО, которые не ждут деоккупации Донбасса и поддерживают Россию, перебираться на постоянное место жительства в соседнюю страну. В МИД РФ подчеркнули, что Киев постоянно акцентирует внимание, что он стремиться стать частью единой Европы, вот только забывает, что за такие высказывания в той же Европе наступает уголовная ответственность.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и широком интервью телеканалу "Дом" заявил о том, что рано или поздно, но на оккупированной части Донбасса появятся украинские флаги и русским оккупантам придется уйти, а тем гражданам Украины, которые не хотят этого, лучше уехать из страны.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4837470
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