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Россию постигнет большая беда: эксперт предупредил, когда Путин почувствует неотвратимую катастрофу

Кремль будет вынужден искать решения для поддержания стабильности в России

14 июля 2025, 14:15
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Клименко Елена

Российский экономист Владимир Милов в интервью Главреду подчеркнул, что ключевым моментом станет период формирования бюджета на следующий год – с августа по октябрь. Уже сейчас у российских властей нет простого решения для утверждения дефицитного бюджета, ведь неизвестно, как будет покрываться его дефицит.

Россию постигнет большая беда: эксперт предупредил, когда Путин почувствует неотвратимую катастрофу

Фото: из открытых источников

По его словам, в Фонде национального благосостояния остались небольшие средства, которые скорее всего потратят до конца года на покрытие бюджетного дефицита. Но этих денег не хватит.

В то же время около 70% фонда составляют активы, которые трудно ликвидировать — это акции и облигации государственных компаний, которые нельзя быстро конвертировать в наличные деньги. Милов рекомендует считать эти ресурсы практически недоступными.

Таким образом, к началу 2026 г. Россия фактически исчерпает свои финансовые резервы. По словам эксперта, наиболее вероятным выходом станет переход к прямому эмиссионному финансированию: государство объявит нереалистичный план госзаймов, а Центральный банк через банки будет напрямую кредитовать правительство.

Милов считает этот вариант самым простым и менее затратным в краткосрочной перспективе для Кремля.

Также он отметил, что хотя повышение налогов теоретически возможно, оно отрицательно сказывается на экономике. Начавшееся с 1 января этого года повышение уже уменьшает инвестиционную активность и тормозит рост, поэтому новые налоговые нагрузки могут нанести значительный ущерб.

Как уже писал портал "Комментарии", в среду, 16 июля, в Верховной Раде могут произойти масштабные кадровые перестановки в правительстве, в частности, возможно назначение нового главы Кабмина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, ссылаясь на инсайдерскую информацию из парламентских кругов.



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