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Россию "взорвут" на 9 мая: раскрыт новый коварный план Путина

Кремль стремится испортить имидж Украины на международной арене, используя сфабрикованные обвинения в якобы терактах против гражданского населения

сегодня, 09:00
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин намерен превратить 80-летие так называемой "победы" не только в политическое шоу с иностранными гостями, но и в инструмент внутренней провокации. Как сообщает расследовательское сообщество InformNapalm со ссылкой на источники HUMINT в России, ФСБ получила приказ организовать серию постановочных терактов в регионах страны во время празднований 9 мая.

Россию "взорвут" на 9 мая: раскрыт новый коварный план Путина

Фото: из открытых источников

Речь идет об умышленных атаках на мирное население в таких городах как Хабаровск, Улан-Удэ и других, чтобы создать мощный информационный эффект. Между тем, в Москве правительство будет пытаться обеспечить "стерильную" безопасность на параде, чтобы продемонстрировать контроль ситуации.

Целью терактов, по утверждению InformNapalm, является очернение Украины в глазах мирового сообщества путем фальсификаций и обвинений в "террористических атаках против мирного населения". Также эти инциденты могут использоваться для срыва дипломатических инициатив США и для внутренней мобилизации новых человеческих ресурсов с глубинки России.

Ранее, по данным источников, Кремль планировал инсценировать теракты в Москве, но отказался от этого варианта из-за риска массовой паники и потери контроля. В то же время ставка сделана на регионы — менее защищены, но более удобны для манипуляций.

В InformNapalm также отмечают, что жертвами могут стать обычные граждане, которые находясь под влиянием пропаганды, выйдут посмотреть на парады военной техники. В мире это вряд ли вызовет соболезнования — кроме, возможно, Дональда Трампа, остающегося одним из потенциальных адресатов этой информационной кампании.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин официально подтвердил участие в праздничных мероприятиях до 9 Мая, которые пройдут в Москве в 2025 году. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на дипломатические договоренности между странами.



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Источник: https://t.me/informnapalm/24485
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