Россию загнали в тупик: стало известно о поразительном нюансе истерики Медведева

28 июля 2025 года президент США Дональд Трамп озвучил новый срок для прекращения войны в Украине — вместо долгосрочных переговоров Россия, по его мнению, должна согласиться на прекращение огня уже в течение 10–12 дней. Это вызвало жесткую реакцию Кремля: заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев открыто пригрозил США ответным конфликтом.

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Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко считает, что Россия загнана в угол, и сравнивает Путина с диким животным, которое, оказавшись в ловушке, может серьезно укусить. По его мнению, ультимативный тон Трампа лишь усугубляет напряжение, поскольку сужает временные рамки для маневров Кремля.

В то время как Трамп демонстрирует жесткий подход, Москва продолжает тянуть переговоры, пытаясь превратить формат "Стамбул" в "Минск".

"Россияне пытаются переводить постепенно 'Стамбул' в 'Минск'. Но эта переговорная стратегия для всех уже давно очевидна: и для Украины, и для Европы, и для Соединенных Штатов Америки", — утверждает эксперт.

Хотя Буряченко скептически оценивает вероятность того, что Россия согласится на прекращение огня через 10–12 дней, он не исключает, что Трамп может ввести мощные санкции уже в августе или начале сентября 2025 года. Однако, по его словам, Трамп и дальше будет пытаться развивать диалог с Путиным по интересующим его вопросам.

Накануне американский сенатор Линдси Грэм резко отреагировал на заявление Медведева о возможной войне между США и Россией. Он заявил, что Трамп намерен серьезно завершить войну в Украине дипломатическим путем, и предупредил Москву: сомневающиеся в намерениях Трампа ошибаются. В то же время Медведев заявил, что Россия не позволит США диктовать условия мира и продолжит войну, пока не достигнет своих целей.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп и его команда сейчас выбирают тактику давления и запугивания в отношении российского диктатора Владимира Путина и РФ в целом. При этом, как отметил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA, пока рано говорить об откровенно проукраинской позиции американского лидера. Однако у Киева есть шанс использовать ситуацию в своих интересах.