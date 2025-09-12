Россию ждет страшная проблема, на которую закрывал глаза Путин: что произошло

Положение российской экономики постепенно ухудшается, и уже в 2026 году ситуация может стать критической. Об этом в эфире 24 Канала сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Владимир Путин.

По его словам, дефицит бюджета в России не новая проблема – она назревала уже давно. Однако даже сейчас у страны остается определенный финансовый "резерв" в виде Фонда национального благосостояния, где аккумулировано около 2,7 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 30 миллиардам долларов.

"По состоянию на июль 2025 года дефицит российского бюджета составлял 4,8 триллиона рублей, а в августе он снизился до 4,2 триллиона благодаря снижению плановых расходов. Но это типичный тренд для этого периода", — отмечает Пендзин.

Традиционно во втором полугодии, особенно ближе к декабрю расходы государственного бюджета резко возрастают. Это связано с завершением финансового года и оплатой исполненных контрактов. В случае, если цены на нефть останутся стабильными, по прогнозам, к концу 2025 года бюджетный дефицит РФ может достичь 7–7,5 триллиона рублей, что примерно равняется 100 миллиардам долларов.

"Россия может покрыть примерно 30 миллиардов долларов за счет резервов, но остальные – более 70 миллиардов – придется искать", – объясняет Пендзин.

Из-за международных санкций РФ практически изолирована от внешних финансовых рынков, что усложняет возможность получения иностранных кредитов. В Кремле рассматривают возможность внутренних заимствований, из которых планируется привлечь еще 30–40 миллиардов долларов.

В случае недостатка средств следующим шагом может стать девальвация национальной валюты.

"Курс рубля может быть опущен с нынешних 80 до 100–110 рублей за доллар. Это позволит покрыть около 20% дефицита", – добавил эксперт.

Однако наиболее тревожна не только финансовая, но и экономическая стагнация. Несмотря на заявления Путина, что экономика якобы развивается, реальные темпы роста составляют менее 1%, что фактически равняется статистической погрешности.

"Россия вовлекается в техническую стагнацию", – акцентирует Пендзин.

