РПЦ на фоне запрета русской церкви в Украине обратилась к международным организациям

Священный синод Русской православной церкви призвал международные организации немедленно отреагировать на притеснение верующих Украинской православной церкви в Украине. Об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Запрет УПЦ МП

В РПЦ заявили, что законопроект о запрете УПЦ в Украине якобы направлен непосредственно против этой религиозной организации. Там утверждают, что цель законопроекта — ликвидация церкви и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации.

В русской церкви выразили опасения в связи с тем, что в связи с запретом УПЦ сотни монастырей, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы.

"Обращаемся к международным правозащитным организациям с призывом немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине", — говорится в заявлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты 265 голосами приняли во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине.

При этом в ВР говорят, что московскую церковь в Украине не запретят уже завтра. В частности, отмечают, что через тридцать дней после подписания закона президентом и его опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью. Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.





