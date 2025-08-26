РПЦ призывает молиться за кремлевский государственный мессенджер Мах

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий призвал помолиться за государственный мессенджер Max. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Российский мессенджер Мах (фото из открытых источников)

По словам священнослужителя, молитвы могут относиться к любым предметам, чтобы они "служили людям в небесном восхождении". "Материальное начало должно подчиниться началу духовному", – заявил Макарий.

Мессенджер Max был представлен компанией VK в 2025 году. На июль он находился на этапе бета-тестирования. На базе этого сервиса разрабатывается универсальное "суперприложение", по аналогии с китайским WeChat. Он должен совместить функции обычного мессенджера с возможностью получения электронных госуслуг, идентификации пользователей посредством цифрового паспорта, использования электронной подписи и осуществления платежей.

Сергей Рябков в интервью государственному телеканалу "Россия 1" заявил, что у России есть еще одна новейшая разработка, кроме ракеты "Орешник".

"Орешник" — да, но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не следует называть, но есть", — сказал Рябков.

Российский политик объяснил свое заявление о новом оружии РФ якобы необходимостью противостоять Западу, ведь Россия вышла из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Также Рябков пригрозил, что Россия благодаря новому оружию будет "охлаждать" страны НАТО.

