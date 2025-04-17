Рубио после переговоров в Париже позвонил Лаврову: Кремль рассказал подробности

Госсекретарь США Марко Рубио после встреч в Париже позвонил по телефону главе МИД РФ Сергею Лаврову. В российском ведомстве сделали заявление по итогам разговора Лаврова и Рубио.

Марко Рубио и Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Кремль сообщает, что российский министр иностранных дел и американский госсекретарь договорились "поддерживать оперативную связь в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной".

"Госсекретарь США, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника Виткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле проводимой тематики консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Путина с Виткоффом в Санкт-Петербурге",- говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Лавров якобы подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

"Министр и госсекретарь договорились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", — цитируют заявление министерва российские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о первых результатах переговоров в Париже . Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил об очень продуктивных встречах в Париже с украинской делегацией.

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по усилиям, направленным на прекращение украинско-российской войны", — отметил Кит Келлог.