Рубио после переговоров в Париже позвонил Лаврову: Кремль рассказал подробности

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Лиля Воробьева
Госсекретарь США Марко Рубио после встреч в Париже позвонил по телефону главе МИД РФ Сергею Лаврову. В российском ведомстве сделали заявление по итогам разговора Лаврова и Рубио.
Марко Рубио и Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Кремль сообщает, что российский министр иностранных дел и американский госсекретарь договорились "поддерживать оперативную связь в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной".
Также в заявлении говорится, что Лавров якобы подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
Напомним, что "Комментарии" писали о первых результатах переговоров в Париже . Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил об очень продуктивных встречах в Париже с украинской делегацией."Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по усилиям, направленным на прекращение украинско-российской войны", — отметил Кит Келлог.
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