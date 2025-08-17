Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская делегация была вынуждена заправлять свои самолеты на Аляске за наличные деньги, ведь санкции против РФ до сих пор остаются в силе. Как объяснил Рубио из-за этих ограничений, россияне не могут пользоваться американской банковской системой.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марко Рубио в интервью NBC News рассказал о неожиданном конфузе, в который попала делегация РФ, когда прилетела на Аляску для встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, санкции против России продолжают действовать даже в таких случаях, как заправка самолета главы Кремля.

"Каждая санкция, которая действовала в день его (Трампа) вступления в должность, осталась. И влияние всех этих санкций осталось. Когда россияне высадились на Аляске, нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями каждый день", — рассказал Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что помимо обычных санкций, россияне получают "огромный ущерб" от украинцев, ведь только за прошлый месяц на войне, по словам Рубио, погибли 20 тысяч российских солдат.

"Единственный способ завершить эту войну – заставить Россию согласиться", – добавил госсекретарь США.

