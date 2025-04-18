Рубль растет: какие причины

Российский рубль продолжает укрепляться на ожиданиях мирного соглашения по Украине, после которого последует смягчение западных санкций.

Рубль подорожал. Фото из открытых источников

На Московской бирже курс юаня по отношению к рублю впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, а завершил торги на отметке 11,04 рубля, потеряв 1,9% за неделю и почти 7% с начала апреля.

Курс доллара на Forex также обновил минимум за 10 месяцев – 80,8 рубля, а на российском внебиржевом рынке торговался в диапазоне 80,55-81,9 рубля. Курс евро снизился на 0,7% – до 93,44 рубля.

"Инвесторы продолжают надеяться на нормализацию отношений между США и РФ и частичную отмену санкций в результате деэскалации российско-украинского конфликта", – отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.