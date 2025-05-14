Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у Запада есть планы "расчленить Россию". По его словам, это происходит из-за уехавших из страны российских политиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Сергей Нарышкин выступил на круглом столе, посвященном "100-летию окончания японской оккупации Северного Сахалина". Во время речи руководитель СВР РФ заявил, что у геополитических оппонентов Кремля есть планы для "насильственной смены" власти в России. По его словам, за этим стоят покинувшие РФ российские политики, которые получили финансирование из стран Запада.

"Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", — сказал Нарышкин.

Глава российской разведки считает, что это повторение попыток "исторической давности", когда иностранные государства также пытались вмешаться во внутренние дела России. По словам Нарышкина, люди, желающие сменить власть в РФ, это "мелкие группы так называемых городских сумасшедших".

Ранее портал сообщал, что бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году. В Украине быстро ответили, чего боится Россия из-за таких заявлений.

Также "Комментарии" писали, что Нарышкин пожаловался на "агрессивную русофобию" от Финляндии. Кроме того, главный разведчик РФ заявил, что исторически отношения России и Финляндии якобы приносили пользу обеим странам.