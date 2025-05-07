Борт Си Цзиньпина (фото из открытых источников)

В Москву на торжества, организованные Кремлем к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, прибыл глава КНДР Си Цзиньпинь. И, конечно, у Путина решили встретить своего главного гостя с размахом и совсем не так, как остальные отважившиеся политики, прибывшие в Москву на парад Путина.

Так российские паблики пестрят видео, где китайский самолет встречают почетным караулом и оркестром.

"Борт Си Цзиньпина встретили в Москве маршем почетного караула. Оркестр у трапа для Си Цзиньпина: Главу Китая в Москве встречал почетный караул с оркестром", — говорится в сообщении под видео россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в аэропортах РФ хаос с тысячами застрявших злых пассажиров . В преддверии проведения праздничных событий в Москве российская система гражданской авиации столкнулась с рядом трудностей и сбоев. Как сообщает The Moscow Times, в результате атаки беспилотников и введения ограничений многие рейсы были отменены или перенесены.

Интересно, что массовые перебои произошли именно в период подготовки к приезду в Москву иностранных делегаций. Основные воздушные гавани российской столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно прекращали обслуживание авиарейсов, что повлекло задержки и отмену полетов. Авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Россия", S7, "Победа" и "Уральские авиалинии", сообщили об отмене десятков рейсов, задержках в вылетах и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы.

Как отмечает РБК, примерно 8,5 тысячи пассажиров остались заблокированными в разных городах России и за ее пределами, ожидая рейсы, которые должны были отправиться в Москву или из нее. Также, по информации местных властей, более 4 тысяч человек не смогли вылететь из аэропортов десяти городов Сибири. Значительная часть сложностей возникла из-за задержек рейсов, вызванных запретом на полеты в пределах московского авиационного узла.



