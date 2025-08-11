В связи с активизацией европейских лидеров перед саммитом на Аляске, где должны встретиться президент США Трамп и российский диктатор Путин, Кремль пытается подстегнуть Европу, указав, что именно она настроена на продолжение войны. Так Дмитрий Медведев и Мария Захарова в воскресенье выступили с оскорбительными комментариями в адрес Европы и Украины, а прокремлевские комментаторы прогнозируют попытки закрепить контроль России над дополнительными территориями. Об этом говорится в материале Reuters.

Кремль. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, растет беспокойство также в Украине. В Киеве опасаются, что встреча может состояться без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам.

Журналисты обращают внимание, несмотря на то, что представитель Белого дома заявил, что Трамп не исключает участия Зеленского, пока готовится только двусторонний формат переговоров. Накануне российские авиаудары по Запорожской области ранили по меньшей мере 12 человек, что, по словам Зеленского, подтверждает необходимость новых санкций против РФ.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Еврокомиссии уже подчеркнули, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы безопасности Украины и Европы. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас акцентировала, что любое соглашение США и России должно включать Киев и ЕС.

