Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова снова разразилась гневом — заявила о враждебных агентах, которые работают против России.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
По ее словам, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставили точку в давно назревшем вопросе: деятельность американского Йельского университета признана нежелательной на территории России.
По ее словам, под хорошей вывеской "Школы международных отношений" учат не "глобальных лидеров", а готовят профессиональных дестабилизаторов. Также, по ее мнению, этот "так называемый "гуманитарный" университет принимает активное участие в юридическом обосновании ограбления". По ее словам, пытаются "законно" украсть российские активы, "замороженные" Западом, чтобы потом переправить их на финансирование киевского режима. Захарова убеждена, что это очевидное прямое соучастие в гибридной войне против России и якобы прямое покровительство ограбления.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смене руководства Института национальной памяти Украины, которое состоялось в конце июня 2025 года.