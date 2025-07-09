Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова снова разразилась гневом — заявила о враждебных агентах, которые работают против России.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

По ее словам, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставили точку в давно назревшем вопросе: деятельность американского Йельского университета признана нежелательной на территории России.

"И это не потому, что мы такие "недемократические", а потому, что этот так называемый "очаг образования" уже давно превратился в рассадник откровенно враждебной деятельности против нашей страны", — объяснила официальную позицию РФ Захарова.

По ее словам, под хорошей вывеской "Школы международных отношений" учат не "глобальных лидеров", а готовят профессиональных дестабилизаторов. Также, по ее мнению, этот "так называемый "гуманитарный" университет принимает активное участие в юридическом обосновании ограбления". По ее словам, пытаются "законно" украсть российские активы, "замороженные" Западом, чтобы потом переправить их на финансирование киевского режима. Захарова убеждена, что это очевидное прямое соучастие в гибридной войне против России и якобы прямое покровительство ограбления.

"Западные страны уже давно превратили образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств через такие точки входа. "С нами такое не пройдет", — подчеркнула представитель российского МИД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смене руководства Института национальной памяти Украины, которое состоялось в конце июня 2025 года.



