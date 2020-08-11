Сам идти не может: Михаила Ефремова буквально вынесли из суда

Сегодня во время заседания в Пресненском районном суде Москвы во время допроса обвиняемого Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, актеру стало плохо и он потерял сознание. Об этом сообщает Телеграм-канал "НеМалахов", опубликовав видеокадры, на которых сотрудники "скорой помощи" выносят подсудимого на носилках, поскольку он не в состоянии идти сам.

Отмечается, что Ефремову стало плохо еще накануне. Находясь под круглосуточном домашним арестом, артист упал на пол и не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Его обнаружил сын, который и вызвал врачей, а они диагностировали прединсультное состояние.

Утром его ввели в здание Пресненского райсуда под руки.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер Михаил Ефремов стал отрицать свою вину в совершении ДТП в пьяном виде, поскольку якобы не помнит о происходящем. Это целиком разнится с его первоначальным отношением к произошедшему, когда артист слезно умолял родственников погибшего Сергея Захарова простить его, а также выразил сожаление своим поклонникам и друзьям, которых он разочаровал и подвел.

Согласно общепринятой версии, Ефремов изменил поведение из-за рекомендаций своего адвоката, который настоял на защите себя перед законом.









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