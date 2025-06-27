"Сами скоро сдохнут": Путин сделал "черное пророчество" для Запада

После того, как почти каждый день появляются прогнозы от ведущих экспертов о том, что российская экономика летит в пропасть, Путин принялся оправдываться и рассказывать о росте экономики в России и падении на Западе. А еще сделал новое пророчество для Запада. По его словам, "они все время нас хоронят... Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Новое безумное заявление он сделал во время форума в Беларуси.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят — сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. Вот у нас 4,3% роста экономики в прошлом году, позапрошлого — 4,1%. Этого будет скромнее намного, но это с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем, а в евро. индустриальных центрах развития в Европе, в ФРГ и во Франции, там все балансирует на грани рецессии", – заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на признание Трампа по окончании войны в Украине за 24 часа. "Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.

"Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Ну так и есть. Здесь ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, другое — погрузиться в проблему. Так же, как я думаю, происходит и на Ближнем Востоке",-