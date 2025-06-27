"Сами скоро сдохнут": Путин сделал "черное пророчество" для Запада

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Лиля Воробьева
После того, как почти каждый день появляются прогнозы от ведущих экспертов о том, что российская экономика летит в пропасть, Путин принялся оправдываться и рассказывать о росте экономики в России и падении на Западе. А еще сделал новое пророчество для Запада. По его словам, "они все время нас хоронят... Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Новое безумное заявление он сделал во время форума в Беларуси.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на признание Трампа по окончании войны в Украине за 24 часа. "Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.