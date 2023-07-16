В Африканском национальном конгрессе заявили, что до сих пор не получили информации от Москвы о том, примет ли Путин участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в августе. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула, сообщает Eyewitness News.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также он заявил, что Южная Африка должна просмотреть свое участие в некоторых международных организациях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам", – заявил он.

Ранее Африканский национальный конгресс пытался вывести ЮАР из МКС. Но в 2017 году Верховный суд отменил это решение, потому что сначала это должен поддержать парламент.

Напомним, что "Комментарии писали о том, что Путин пригрозил использовать запрещенное оружие против Украины. Президент России Владимир Путин пригрозил, что российская армия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина пойдет на аналогичный шаг. Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что армия РФ может использовать кассетные бомбы Президент РФ уверяет, что Россия еще не применяла кассетные бомбы на поле боя Несмотря на заявления Путина международные организации, журналисты и украинское руководство приводили доказательства, что Россия уже использовала в войне кассетные боеприпасы.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин назвал самый лучший танк в мире. Президент России Владимир Путин рассказал о самом лучшем, по его мнению, танке в мире. По словам президента РФ, это танк Т-90 "Прорыв".