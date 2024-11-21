Самое циничное заявление: Путин сказал, что РФ будет предупреждать людей, которых собирается убить

Путин сделал одну из самых циничных заявил за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, Россия предупредит мирное население перед ударом по территории Украины. Об этом он заявил во время своего обращения. Речь идет об использовании якобы супер новой ракеты РФ Орешника, ведь средств против действия таким ракетам нет.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что РФ "считает себя в праве применять их оружие против тех стран, которые разрешают применять свое оружие против их объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будет отвечать также решительно и зеркально".

"Понятно, выбирая в случае необходимости и ответных мер объекты для поражения такими системами, как " Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также будем просить граждан находящихся там дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать" это по гуманитарным соображениям. Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о Путине лично ответил, чем Россия ударила по Украине . Российская Федерация нанесла удар по территории Украины, использовав баллистическую ракету "Орешник", что, по словам Кремля, было испытанием нового оружия.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Диктатор сообщил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины, объясняя это ответом на удары, нанесенные американским и британским оружием по российской территории.

Также он отметил, что это был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории России. Добавляя традиционные для него заявления, Путин заявил, что в мире вроде бы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".