Самолет Путина в США: в Украине допустили, кто мог быть на борту и почему летал в Америку

Самолет специального лётного отряда "Россия", принадлежащего администрации кремлевского диктатора Владимира Путина, недавно провел два дня на территории Соединенных Штатов. По одной из версий это могло быть связано с ротацией российских дипломатов. Другой возможный сценарий предполагает проведение консультаций в Вашингтоне.

Владимир Путин

Как отметил в комментарии 24 каналу дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, подобные рейсы являются привычной практикой для дипломатических перевозок, в зависимости от количества ротирующихся. Однако, по его словам, не исключено, что этот полет преследовал еще одну цель.

"Может быть другой вариант, что это способ кого-то отправить в Вашингтон хотя бы на короткий промежуток времени, чтобы провести какие-то консультации. Такой вариант тоже не исключается. Он может совмещаться с первым", – отметил Огрызко.

Бывший глава МИД считает маловероятным, что на борту находилось лицо самого высокого политического уровня. Обычно в таких случаях речь идет о представителях спецслужб или высокопоставленных должностных лиц дипломатического ранга, действующих по поручению руководства страны.

"Поскольку об этом у нас информации нет, то, вероятнее всего, это комбинация первого и второго варианта, когда может происходить ротация. Но под прикрытием этой ротации возможно идут определенные контакты на рабочем, разведывательном уровне, чтобы передать или получить какую-то информацию, чтобы потом действовать дальше", — отметил Огрызко.

Кроме того, эксперт обратил внимание на обострившуюся ситуацию, в которой находится Кремль, особенно накануне 2025 года. Владимир Путин уже публично заявил, что исключает возможный план нового президента США Дональда Трампа, даже несмотря на то, что этот документ еще не представлен в открытом доступе. Поэтому, говорит Огрызко, Путину сейчас очень необходимо думать о том, что его ждет в 2025 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто мог латать в США на переговоры от РФ.





