Самолет Путина заметили над местом, где погиб Пригожин (КАРТА)

14 января пассажирский самолет RSD971, которым часто пользуется российский диктатор Владимир Путин, совершил необычный рейс. Воздушное судно вылетело из Москвы, пролетело над Тверской областью, где погиб руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, и вернулся обратно в российскую столицу.

Самолет Путина пролетел над местом гибели Пригожина (фото из открытых источников)

По данным портала flightaware.com, пишет "Телеграф"

Самолет поднялся в воздух в 11:19 по местному времени, а приземлился в 12:21.

Полет длился чуть больше часа, но маршрут вызвал любопытство. Самолет пролетел в Тверскую область, где совершил разворот, а затем вернулся в Москву. Над столицей самолет совершил несколько кругов, возможно, для сжигания горючего, и только после этого приземлился.

Официальных заявлений о том, что на борту находился Путин или другие чиновники Кремля, не было.

Известно, что 23 августа 2023 года в Тверской области произошла авиакатастрофа самолета Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавшего основателю ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Частный самолет Embraer Legacy упал возле населенного пункта Куженкино во время рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая 3 члена экипажа, и все они погибли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии рассказали, что произошло с остатками "Вагнера" . Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз. Остатки находятся в Беларуси и Африке. Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают в своде, сегодня первая годовщина смерти нескольких ключевых лидеров группы "Вагнера", включая ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уктина, погибших в авиакатастрофе, почти наверняка из-за взрыва на борту. С тех пор группа "Вагнера" становилась все более раздробленной, и многие выжившие высокопоставленные деятели покинули группу. Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России, вероятно, в составе ППК "Редут" минобороны России, которой было поручено сформировать отряды "добровольческого корпуса" для войны в Украине.

