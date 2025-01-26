Самолет РФ сбросил на Белгородскую область "умную бомбу": чем Кремль убивает своих людей

В Белгородской области кафиры потеряли "умную бомбу" с самолета, сообщает Astra .

УМПБ-250 (фото из открытых источников)

23 января был найден унифицированный межвидовой планировочный боеприпас УМПБ-250 вблизи села Большие Кульбаки. Это управляемый снаряд, оснащенный антеннами, турбореактивной силовой установкой и системой управления. Боевая часть похожа на стандартную авиабомбу ФАБ-250, но с определенными отличиями.

УМПБ-250 отличается от обычных бомб тем, что создавался как "умный" и "барражирующий" боеприпас. Вся электроника спрятана под носовым обтекателем, что позволяет ему применяться на больших расстояниях, а на доработанных ФАБах все механизмы установлены сверху, что снижает дальность полета из-за увеличения сопротивления воздуха.

Известно о как минимум 165 случаях падения авиабомб ФАБ на территории России и оккупированных территориях Украины в 2024 году, а также о 13 ФАБ, одной ракете и одной УМПБ-250 в 2025 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ сообщили о результатах атаки по территории РФ . Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны нанесли повторный удар по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании, сообщили в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что эта компания задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

При этом там подчеркнули, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ террористической России. Предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1. Кроме того, в Генштабе сообщили, что недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Корнево Курской области РФ. При этом уточняются результаты и масштабы повреждений.